Cannavaro: “Sto cercando di far capire l’importanza dell’Udinese ai giovani e agli stranieri”

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria di Lecce per 2-0, mister Fabio Cannavaro ha raccontato così la scossa data alla sua Udinese in chiave salvezza: “L’Udinese ha una storia importante. In questi giorni di lavoro ho cercato di far capire l’importanza di questa società soprattutto ai giocatori giovani e stranieri. Questa è una società che ti mette nelle condizioni di lavorare bene, è giusto che giocatori e staff tecnico ripaghino questa fiducia col lavoro”.

Foto: Twitter Cannavaro