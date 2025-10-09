Cannavaro sorride all’esordio da CT dell’Uzbekistan. Vittoria 2-0 sul Kuvait in amichevole (Shomurodov a segno)
09/10/2025 | 22:09:12
Buona la prima per Fabio Cannavaro come CT dell’Uzbekistan. Nell’amichevole contro il Kuwait, giocata oggi pomeriggio allo stadio Olympic di Tashkent, è arrivato un successo per 2-0. Il primo marcatore della sua gestione è stato la stella della nazionale, Eldor Shomurodov, a segno dopo 10′. Il raddoppio nove minuti più tardi firmato Erkinov.
Tra tre giorni un test più significativo contro l’Uruguay.
Foto: Instagram Udinese