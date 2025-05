Cannavaro: “Scudetto al Napoli e Champions all’Inter, sarebbe il finale da sogno”

08/05/2025 | 09:54:21

Intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello sport, Fabio Cannavaro ha commentato il rush finale di Inter e Napoli, attese dagli ultimi atti in Champions League e Serie A: “Il finale perfetto sarebbe titolo al Napoli e Champions all’Inter. Per la serie: gli italiani sono i migliori. Inzaghi e Conte stanno lasciando una traccia”. Sull’impatto di Conte in Campania: “È stato bravissimo a fungere da uomo-guida in un periodo delicatissimo. Ha ricostruito con calciatori di qualità che avevano vinto e aggiungendo con le sue conoscenze. Ha saputo gestire la società” le parole del campione del mondo ed ex tecnico della Dinamo Zagabria.

