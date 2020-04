Cannavaro scherza con Balotelli: “Ti volevo in Cina ma hai chiesto troppi soldi”

Scambio di battute in diretta Instagram fra Fabio Cannavaro e Mario Balotelli. Infatti, il tecnico del Guangzhou Evergrande ha raccontato il suo tentativo di portare Supermario in Cina: “Sarebbe stato l’ideale per te, avresti giocato in una squadra al top in Asia senza gli occhi puntati addosso come in Europa. Avresti potuto tornare a divertirti.” Immediata la risposta dell’attaccante del Brescia; “Io aspettavo te.”, a cui è seguita quella divertita del Pallone d’Oro 2006: “Ma se hai chiesto tutti quei soldi…”.

Foto: SoFoot.com