Cannavaro-Polonia, le sensazioni non erano positive ieri. E i dubbi restano

Fabio Cannavaro ha incontrato la Federazione polacca e come vi abbiamo già raccontato nella serata di sabato, a dispetto di facili ottimismi, le sensazioni non erano positive. Infatti i dubbi restano: se non cambieranno gli scenari nelle prossime ore, la riposta sarà negativa. Cannavaro ritiene di avere poco tempo a disposizione per preparare i playoff e in ogni caso vorrebbe restare libero fino a marzo. Vedremo quale sarà la risposta definitiva nei prossimi giorni, ma la tendenza è questa.

Foto: Twitter personale