Cannavaro: “Paghiamo delle disattenzioni che ci stanno costando caro. Quella con il Venezia sarà una finale”

Fabio Cannavaro ha commentato la sconfitta del Benevento, ora terz’ultimo in classifica, contro il Frosinone del compagno, ex campione del Mondo 2006, Fabio Grosso.

Queste le parole di Cannavaro: “Paghiamo a caro prezzo delle disattenzioni che ci stanno costando caro. Questo è un peccato perché venire qui e soffrire soltanto dieci minuti è tanta roba. Ho detto ai miei ragazzi che da quando siamo rientrati la prestazione c’è stata. Dobbiamo triplicare tutto. E’ un’annata particolare, quindi dobbiamo cercare di non mollare nulla con più fame e determinazione. Solo così si può uscire da questi momenti. Con Genoa e Frosinone non si è vista la differenza di classifica. I ragazzi non sono superficiali, c’è tanta incazzatura. Abbiamo giocato con le prime in classifica e la differenza l’ha fatta il particolare. Quella con il Venezia sarà una finale. Dobbiamo capire che occorre affrontare le partite in modo molto serio. Mercato? La società sta lavorando, ma ho sempre detto che devo lavorare con chi ho a disposizione. Anche oggi Leverbe ci è mancato perché ha avuto un problema prima della partita. Chi ha giocato ha dato il massimo, dobbiamo aumentarlo soprattutto dal punto di vista dell’attenzione. Abbiamo pagato un qualcosa che ci sta costando caro. Un controllo in più andava fatto sul rigore, ma ormai è andata. Dobbiamo pensare alla prossima, in casa non possiamo concedere più nulla e chi viene deve starci vicino”.

Foto: Instagram Benevento