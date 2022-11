Cannavaro: “Nessuno sminuisce la vittoria dell’Europeo. Ma non essere in Qatar è un disastro”

Fabio Cannavaro, ex Pallone d’Oro, difensore campione del Mondo 2006, attuale tecnico del Benevento, ha parlato dell’assenza dell’Italia ai Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole al Mattino: “Ci sono generazioni di bambini che non sanno cosa è un Mondiale. In tanti, magari, dopo la scuola, in questi giorni, si sarebbero dati appuntamento con la maglia azzurra e le bandiere per fare il tifo. Per un calciatore, poi, è una cosa unica, non c’è nulla di paragonabile: rappresenti il tuo paese, se vinci sei campione del mondo. Campione del mondo. Solo a dirlo mi vengono i brividi per quello che siamo riusciti a fare nel 2006. Chi inizia a giocare nelle scuole calcio pensa al Mondiali, ad alzare quel trofeo che è il più piccolo di tutti, ma è il più pesante del pianeta”.

Sull’Europeo: “Per carità, è una cultura da piccoli, di chi si deve leccare le ferite e che finge che non c’è un problema. Nessuno sminuisce la portata di quel successo, ma essere spettatori al Mondiale è un disastro, una tristezza”.

Foto: Instagram personale