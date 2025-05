Cannavaro: “Lo scudetto si deciderà all’ultimo, meritano un premio sia Inzaghi che Conte”

17/05/2025 | 09:48:53

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Fabio Cannavaro ha commentato la lotta scudetto tra Inter e Napoli. La decisione del campionato non arriverà domani sera. Per me si dovrà per forza aspettare l’ultima giornata. Se posso ribadire un concetto espresso recentemente, il finale perfetto sarebbe: lo scudetto al Napoli e la Champions League all’Inter, un premio meritato per i due allenatori italiani”.

Foto: instagram Dinamo Zagabria