Cannavaro lascia il Guangzhou Evergrande

Dalla Cina ne sono certi: Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore del Guangzhou Evergrande. A causa dei problemi economici del club, la società ha deciso di interrompere anzitempo il rapporto con l’ex capitano della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato dal portale cinese sohu.com, Cannavaro non è rientrato oggi a Guangzhou per allenare la squadra. Le parti stanno trattando una risoluzione consensuale sul quinquennale che scadrà a fine 2023 e prevede un ingaggio netto di 12 milioni di euro.

Foto: Twitter Fabio Cannavaro