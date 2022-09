Cannavaro: “La Juve ha fatto meglio sul mercato, ma ora tocca al campo. Lukaku? Il colpo più importante”

Fabio Cannavaro, ex difensore e ora allenatore, ha parlato a SportWeek, analizzando il mercato e le squadre che sono state costruite.

Queste le sue parole: “La regina è stata la Juve, almeno per quanto ha speso. Vedremo se saprà esserlo anche sul campo. Se penso alle esigenze di bilancio e alla qualità, però, dico Napoli, che ha preso giocatori interessanti e ha tagliato il monte ingaggi. La Roma ha preso giocatori di esperienza per Mourinho. Mi sarei aspettato di più dalla Fiorentina. Il colpo? Il ritorno di Lukaku, senza dubbio. E avrei voluto vedere Cristiano Ronaldo a Napoli, ma Kvaratskhelia è un giocatore molto interessante”.

