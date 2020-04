Cannavaro: “Gattuso merita la fiducia del Napoli. Il Milan con lui ha sbagliato”

“Gattuso merita la fiducia del Napoli”. Parola di Fabio Cannavaro, intervenuto così ai microfoni di Sport Mediaset direttamente dalla Cina: “Il Milan ha sbagliato, purtroppo non l’hanno capito. Rino è preparato, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli. Sarri? Penso che sia un allenatore di grandissimo livello, sicuramente sta faticando più del previsto a trasmettere le sue idee alla squadra e questo magari sta condizionando un po’ il gioco, però le qualità non si discutono. Balotelli e la Nazionale? Sicuramente Mancini ci pensa, perché lui ha grandi qualità e può essere importante per una Nazionale che sta facendo benissimo grazie al lavoro del ct”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli