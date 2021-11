Cannavaro: “CR7 vuole il Mondiale. Confidiamo in Bonucci e Chiellini che lo conoscono bene”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006, ha parlato così di CR7, possibile avversario dell’Italia nella finale dei playoff: “CR7 vivrà per quella partita con l’Italia perché vuole il Mondiale. E sicuramente sarà sempre il più pericoloso perché puoi criticarlo quanto vuoi ma lui continua a segnare una caterva di gol. Confidiamo in Chellini e Bonucci che conoscono bene i suoi movimenti. Cristiano non è più mobile come qualche anno fa e magari questo può avvantaggiarci”.