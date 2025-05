Cannavaro: “Conte mi ha confidato che a Napoli sta bene. Spero che possa rimanere”

28/05/2025 | 16:25:56

L’ex giocatore del Napoli, tra le tante altre, e della Nazionale, Fabio Cannavaro, ai microfoni de Le lene ha parlato di Antonio Conte, suo ex compagno in Nazionale e alla Juve e che ora sta decidendo se rimanere al club campione d’Italia o tornare in bianconero.

Queste le sue parole: “Sarebbe un peccato se Conte andasse via, è una garanzia per il Napoli. Ha avuto momenti difficili che ha superato molto bene. Ho parlato con Conte, mi ha detto che sta benissimo ed è contento della città, della passione, di tutto. lo dopo Conte sulla panchina del Napoli? No, no! Il Napoli ha bisogno di un allenatore diverso”.

