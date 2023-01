Cannavaro: “Ci siamo complicati la classifica da soli. Non c’è nulla di scontato. L’atteggiamento non va sbagliato”

Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone.

Queste le sue parole: “La classifica ce la siamo complicati da soli e adesso dobbiamo risollevarci. Non c’è nulla di scontato e da qui alla fine sarà sempre così. Dietro corrono e bisogna stare molto attenti. Ho sempre detto ai calciatori che possiamo commettere degli errori, ma l’atteggiamento non si può sbagliare. Da quando sono arrivato lo abbiamo fatto, dobbiamo avere un atteggiamento costante per i novanta minuti. Le partite non sono tutte uguali, dobbiamo leggerle bene”.