Cannavaro: “Bravi a non mollare. Ora chiedo ai ragazzi l’ultimo sforzo”

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con l’Empoli.

Queste le sue parole: ” Con il passare del tempo ho visto dei difensori molto sicuri, che se la sono giocata nell’uno contro uno, sono stati capitati a non perdere la testa e dopo il gol dell’Empoli abbiamo dimostrato di essere uomini, perchè io parlo con gli uomini non i calciatori, poi come avevo detto non dovevamo pensare che dopo Lecce eravamo salvi perchè l’Empoli è squadra che ha mezzi”.

Success e Walace come stanno? Pereyra? “Una perdita pesante quella di Success, valuteremo le sue condizioni, per Walace un crampo. Speriamo di recuperare ragazzi come Thauvin. Speriamo che i punti persi per strada non pesino, però sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata dura. Pereyra era con noi perchè deve stare con noi, è il capitano, ma non si allena da dieci giorni, un’assenza importante. Penso che al di là di questo ho bisogno di tutto”.

I tifosi vi hanno accolto fin dal prepartita: “Sono tifosi che non hanno bisogno di messaggi, sono straordinari, penso la gente abbia apprezzato lo sforzo di questa squadra, è lo spirito che dobbiamo avere se vogliamo salvarci. Se pensiamo che debba farlo solo la società, la squadra o l’allenatore, ben vengano i tifosi quando ci sono così vicini”.

Questa squadra fatica però ancora a creare: “Siamo sicuramente a corto di centrocampisti, due in campo veri e uno in panchina, ho questi, con delle caratteristiche che li portano a giocare uno da play e uno da mezzala. Chiedo ai miei giocatori l’ultimo sforzo, è fondamentale per tutti noi”.



Hai invertito a un certo punto i braccetti: “Al di là della questione tattica ho visto Kristensen un po’ in difficoltà ultimamente, per un destro giocare a sinistra non è facile e aveva bisogno di fiducia, per quello a un certo punto li ho invertiti. Kristensen è partito bene come i suoi compagni, mi sono piaciuti perché sono stati bravi a contrastare una squadra che fa poche cose ma molto bene. Siamo stati bravi anche nelle palle alte e forse questo ci ha permesso anche di trovare un pizzico di coraggio in più davanti”.

