Cannavaro: “Ai ragazzi non posso dire nulla. Stasera Cristiano ha mostrato perché è uno dei più grandi calciatori della storia”

23/06/2026 | 22:50:37

Fabio Cannavaro, CT dell’Uzbekistan ha parlato a fine gara in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-0 contro il Portogallo.

Le sue parole: “Ci siamo preparati con attenzione per questa partita. Abbiamo studiato il Portogallo, lavorato sulla nostra organizzazione difensiva e parlato molto di Ronaldo. Ma alcuni giocatori hanno la capacità di cambiare una partita con un solo momento, e stasera Cristiano ha mostrato esattamente perché è uno dei più grandi calciatori della storia.

I suoi due gol erano diversi, ma entrambi hanno mostrato la sua qualità. I movimenti, il tempismo e la freddezza davanti alla porta erano eccezionali. Anche quando pensi di avere il controllo della situazione, lui trova un modo per creare pericolo e punire gli errori.

Alla sua età, ciò che mi colpisce di più non sono solo i gol, ma anche la sua mentalità. Gioca ancora con la fame di un giovane che vuole dimostrare il proprio valore. Quell’atteggiamento è ciò che distingue i grandi giocatori da quelli leggendari. La gente si concentrerà sulla doppietta e sui record, ma io sono rimasto colpito dalla sua leadership. Ha dato fiducia ai compagni di squadra e ha aiutato il Portogallo a gestire momenti importanti della partita.

“Stasera, Ronaldo ha ricordato al mondo del calcio che la vera grandezza non scompare con l’età. Continua a ispirare, competere e fare la differenza quando conta di più.”

Foto: Instagram Udinese