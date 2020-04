Cannavaro a Casillas: “Tu sarai presidente della Federcalcio, io allenerò il Real”

Divertente scambio di battute su Instagram fra Fabio Cannavaro e Iker Casillas. I due ex-Real Madrid, infatti, si sono intrattenuti in diretta sul noto social, scambiandosi alcune battute. L’ex-capitano della Nazionale ha elogiato il portiere spagnolo: “Sei il miglior portiere che abbia mai visto in vita mia.” Osservazione a cui l’estremo difensore ha risposto con una battuta: “Come puoi essere così falso? Hai sempre detto che Buffon era il migliore….” Battute che sono proseguite anche in merito ai loro piani futuri: “Un giorno tu sarai il presidente della Federazione Spagnola – ha detto l’attuale tecnico del Guangzhoue Evergrande – e io sarò l’allenatore del Real Madrid.”

Foto: SoFoot.com