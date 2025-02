Cangelosi: “Perugia è una delle piazze più grandi della Serie C, non ho avuto esitazioni”

Vincenzo Cangelosi è il nuovo allenatore del Perugia. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione: “Non ho avuto esitazioni perché il Perugia è una delle piazze più grandi della Serie C. Cercherò di fare il massimo. In parte questa squadra la conosco e pensavo che fosse una delle favorite. In queste undici partite secondo me abbiamo ancora la possibilità di sistemare le cose. Normale che quando si cambiano tre allenatori si hanno dei contraccolpi e adesso la squadra è in difficoltà dal punto di vista psicologico. Questa squadra è indiscutibile singolarmene, ma dobbiamo ritrovare l’unità per arrivare a un obiettivo importante per il club. Quando ti chiamano a fine febbraio non è perché ti trovi primo in classifica e questo mestiere è fatto anche di questo. Con undici partite soltanto dobbiamo trovare certezze, fare cose semplici”.

FOTO: X Perugia