Canestrelli: “Gilardino è preparato e si pone bene con la squadra. Leao è stato il più difficile da marcare”

10/11/2025 | 23:35:47

Il difensore del Pisa Simone Canestrelli ha parlato ai giornalisti presenti a margine del Gran Galà del calcio: “Gilardino? Un allenatore giovane e molto preparato, mi piace molto il suo modo di porsi e anche il suo staff è davvero ottimo. Dainelli, non ha bisogno di presentazioni, ci dà una grande mano per la fase difensiva. Ci sono tanti attaccanti forti in Serie A, se devo dirne uno cito Leao che è fortissimo e ha una potenza fisica davvero impressionante, ma anche tecnica difficile da contrastare”.

foto sito pisa