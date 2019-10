Caneo nuovo allenatore del Rieti: in arrivo l’ufficialità

Il Rieti, che nel pomeriggio ha vinto a Lentini (2-1 contro la Sicula Leonzio), sta per ufficializzare il nuovo allenatore. Si tratta di Bruno Caneo, come vi avevamo anticipato ieri, ex vice di Gasperini e reduce dall’esperienza come allenatore in seconda al Santarcangelo. Nei prossimi minuti arriverà il comunicato ufficiale, mentre domani pomeriggio Caneo svolgerà il primo allenamento con il suo nuovo club e verrà presentato alla stampa