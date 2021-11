Candreva: “Tre punti fondamentali per la classifica. Contento per il momento positivo”

Antonio Candreva, centrocampista offensivo della Sampdoria, ha commentato a Dazn il successo sul campo della Salernitana.

Queste le sue parole: “Tre punti importantissimi, voluti fortemente dopo un periodo negativo. Abbiamo fatto una prestazione da squadra su un campo difficile, una rivale diretta per la corsa alla salvezza. Sono felice per la prestazione e per il momento mio positivo, ma non mi interessa segnare. Penso alla squadra, la strada è lunga e ci aspettano momenti difficili. Da domani pensiamo già a sabato”.

Foto: Twitter Samp