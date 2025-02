Candreva su Inter-Juve: “Sfida tosta, spero vincano i nerazzurri”

Domani si gioca il derby d’Italia Juve-Inter. A parlarne sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è Antonio Candreva, che ha militato in entrambe le squadre.

“Spero vinca l’Inter . Mi aspetto una partita tosta e, anche se le due squadre lottano per obiettivi diversi, entrambe si giocano molto (…). Adesso punta a conquistare il secondo tricolore di fila e a Torino vuole lanciare un messaggio al Napoli, indipendentemente da quello che sarà il risultato della formazione di Conte contro la Lazio. La Juve, invece, è in fase di ricostruzione con l’arrivo in panchina di Motta e punta a garantirsi un posto nella prossima Champions dopo che ormai ha accumulato un margine troppo ampio dalla vetta della classifica”.

Foto: Instagram Candreva