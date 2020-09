Candreva-Samp e Nainggolan-Cagliari tra pressing (riuscito) e strategia

Due situazioni calde, ma in questo momento diverse. La Samp ha ormai incassato il sì di Candreva, ha fatto l’offerta che avrebbe dovuto fare, poco più di 1,5 milioni a stagione più bonus, all’Inter andrebbe un indennizzo tra i 2 e i 2,5 milioni. Ieri sera abbiamo aggiunto che ci vuole ancora un po’ di pazienza, ma ormai viaggiamo verso la soluzione definitiva e l’Inter non creerà problemi . La situazione di Nainggolan è diversa: il Cagliari farà di tutto per riportarlo in Sardegna, l’Inter chiede 15 milioni con la possibilità di un piccolo sconto ma per ora non siamo completamente dentro la trattativa. Anche se Giulini non ha smesso certo di pensare a Nainggolan.

Foto: twitter Cagliari