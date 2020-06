Candreva: “Non vediamo l’ora di ripartire. Vogliamo donare spensieratezza”

Il calciatore dell’Inter, Antonio Candreva, ha espresso con un post su Instagram il suo pensiero in merito alla ripartenza a seguito dello stop causato dalla pandemia da Coronavirus.

“Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese.”

Foto: Sito Ufficiale Inter