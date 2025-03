Candreva: “La scelta di ritirarmi è stata difficile. Record assist? Una enorme soddisfazione”

Antonio Candreva, ex centrocampista, ritiratosi la scorsa settimana, ha parlato a Cronache di Spogliatoio, facendo un sunto sulla sua carriera.

Queste le sue parole: “È stata una scelta difficile perché dopo tanti anni di carriera non si vuole mai smettere, ma è arrivato il momento. Ci si è divertiti, siamo stati bene e abbiamo fatto grandi cose. Sono contento di quello che ho lasciato dove ho giocato perché l’ho fatto con sacrificio, impegno, dedizione… Ho lasciato dei bei ricordi”.

Ci racconti la sua esultanza dopo il gol in Inter-Lecce:“Mi ricordo, ma la stessa faccia l’ha fatta Romelu Lukaku, e io ho fatto la sua, solo che lui era di spalle e non si è vista”.

Dal suo esordio nel 2007/2008 a oggi è il giocatore con più assist in Serie A. Che effetto le fa?

“È qualcosa di importante perché poi si è sopra grandi giocatori, nella storia del calcio hanno giocato grandi campioni. È una grande soddisfazione. Sono nato con l’idea più di fare l’assist che di far gol, per me valevano uguale. Poi se l’assist valeva la vittoria ancora di più”.

Qual è stato l’assist più bello della sua carriera?

“Mi viene in mente l’assist a Mauro Icardi nel derby, era una partita importante”.

