Candreva: “Contento e orgoglioso delle 400 presenze. Caputo e Quagliarella? Due giovincelli”

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, ha parlato così in un’intervista rilasciata a Sky Sport: “Sono emozionato e orgoglioso per aver raggiunto le 400 presenze, sono pronto a farne altrettante. Quagliarella è ancora giovane, lo ha dimostrato e lo dimostra ancora oggi. È una persona e un giocatore fantastico. Caputo? È un giovincello anche lui. Come si batte l’Inter? Lo vedremo, vogliamo fare bene anche quest’anno”

Foto: Twitter Sampdoria