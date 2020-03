Candreva: “Conte è sempre presente, ci controlla ogni giorno. Lukaku? Ragazzo d’oro”

Antonio Candreva si racconta. L’esterno dell’Inter è intervenuto in diretta su Instagram insieme a ‘Cronache di Spogliatoio’, queste le sue parole: “Conte ci prepara fin dal primo giorno della settimana. L’intensità c’è sempre nelle nostre sedute. Il mister è sempre presente, ci controlla e i preparatori anche: ogni giorno ci spiegano il programma da fare, siamo in linea per tenerci in condizione in questa fase complicata. Lukaku? A parte che parliamo di un giocatore fortissimo con margini di miglioramento molto ampi, però parliamo anche di un ragazzo d’oro, eccezionale. Si è inserito alla grande, è super intelligente, parla bene 4-5 lingue, sempre disponibile. Veramente super. La mia carriera? Io ho sempre creduto in me stesso. Fa piacere che gli allenatori che cambino e mi tengano al centro del progetto, è la voglia di contraddistinguersi ogni anno. Da quando sono arrivato alla Lazio ho capito che la continuità è la cosa più importante. Ognuno di noi ha un percorso e non finisce mai l’età per imparare. Sono strafelice di fare il lavoro più bello del mondo, per quanto mi riguarda. A oggi non mi sono posto questa domanda: voglio giocare fino a quando avrò l’entusiasmo di oggi e di quando ero bambino”.

Foto: Twitter ufficiale Inter