Problemi per Candreva, con l’Atalanta va verso il forfait. A rischio anche il derby

In casa Samp si ferma Antonio Candreva. La presenza dell’esterno blucerchiato, arrivato dall’Inter proprio durante l’ultima sessione di mercato, è fortemente in bilico per il prossimo match contro l’Atalanta. Come riporta il Il Secolo XIX, non sono stati incoraggianti i risultati in seguito agli esami strumentali nella giornata di ieri a cui il giocatore si è sottoposto dopo il riacutizzarsi di un problema a una cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. Contro la Dea Claudio Ranieri potrebbe preservarlo soprattutto in vista del derby in programma nella giornata successiva di A.

Foto: Twitter Sampdoria