Candè: “Scegliere il Sassuolo è stato facile. Grosso? Brava persona, ci siamo sentiti prima del trasferimento”

07/11/2025 | 22:18:18

Fali Candè ha parlato della sua avventura al Sassuolo, intervenendo ai canali ufficiali del club: “Ho scelto il Sassuolo perché ho sentito parlare davvero bene del club e della città. Per me è stata una scelta facile da fare. Avevo altre opzioni ma aspettavo quella giusta e ho scelto il Sassuolo. Con mister Grosso abbiamo avuto una telefonata giorni prima di venire. Ho potuto capire che è davvero una brava persona, un bell’essere umano. Idzez? Ci siamo divertiti insieme a Venezia. È stato uno dei primi con cui ho legato in fretta, lui era il capitano”.

Foto Instagram Cande