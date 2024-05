CANDE, IL PORTO HA GIÀ IN CASA IL CENTRAVANTI DEL FUTURO

La UEFA Youth League, massima competizione continentale a livello giovanile, si è conclusa quest’anno con il trionfo dell’Olympiacos, capace di travolgere con tre gol in finale i pari età del Milan. Ma il torneo, tra i tanti talenti messi in mostra, ha fatto brillare anche la stella di Anhà Cande, giovane attaccante in forza al Porto. Di ruolo centravanti, Cande è nato in Guinea-Bissau il 13 agosto 2007, ma possiede anche la cittadinanza portoghese. Inizia la sua carriera con la Real SC, squadra della città di Queluz, in Portogallo, per poi trasferirsi al Porto, dove gioca con la formazione Under-17 del club di Oporto, affermandosi quest’anno con l’Under-19 dei Dragoes, la giovane punta centrale, per somiglianza fisica e fiuto del gol, ha già fatto registrare dei paragoni illustri in terra lusitana, venendo accostato a Romelu Lukaku. E le sue reti hanno trascinato i lusitani fino alla semifinale di Youth League, persa contro il Milan solamente ai calci di rigore. Le marcature messe a segno sono state sei, in nove partite giocate, condite anche da quattro assist messi a referto per i compagni di squadra. Il che vuol dire che il classe 2007 ha partecipato a ben dieci azioni da gol nel cammino europeo della sua squadra. Con una fisicità che gli consente di vincere anche tanti duelli aerei ed un atletismo che gli hanno permesso di segnare anche qualche gol in acrobazia, Cande sembra avere tutte le caratteristiche per essere pronto alla promozione in prima squadra, a 16 anni d’età, a partire dalla prossima annata. Un premio che si è guadagnato sul campo. Starà a lui poi, confermare quanto di buono fatto vedere nelle giovanili anche tra i grandi, sfruttando l’opportunità di salire su uno di quei treni che potrebbero passare una sola volta.

Foto: Twitter Porto