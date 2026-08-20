Cancelo: “Rodri è uno dei più forti con cui abbia mai giocato. Daremo tutto per vincere la Champions”

20/08/2026 | 16:25:46

Tempo di conferenza stampa per Joao Cancelo che, al terzo ritorno in blaugrana, questa volta a titolo definitivo, ha un obiettivo chiaro: vincere la Champions League.

Sulle differenze tra il primo e il secondo arrivo: “La differenza è che nella prima stagione mi è rimasto un sentimento agrodolce per non aver vinto alcun titolo e avevo quello spazio nel cuore da riempire. Nella seconda fase sono riuscito a raggiungerla. L’amore per il Barça è lo stesso e sono molto felice”.

Sulla determinazione di tornare: “La verità è che sono state due settimane difficili ma avevo in mente ciò che volevo. Quello che poteva succedere era restare lì per un anno e non giocare. L’obiettivo era il Barça. Grazie ai miei rappresentanti e alla mia famiglia. Se non fossi tornato, sarei rimasto lì per un anno senza giocare”.

Sulla Champions League: “Un club come il Barça deve essere pronto a vincere tutto. Abbiamo un team forte che si allena ogni giorno, e chi ha esperienza aiuta i più giovani. Daremo tutto per rendere possibile il sogno chiamato Champions League”.

Su Rodri, suo compagno al City e ora anche al Barça: “È, se non il migliore, uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato. Contribuisce molto sia in difesa che in attacco. Ho un ottimo rapporto con lui, è facile giocare con lui. Viene ad aiutare, è stato molto chiaro fin dall’inizio. Ha vinto un Pallone d’Oro di recente, ha deciso di venire qui. Gli piace stare qui e nel club, e penso che si identifichi molto con il modo in cui gioca il Barça”.

Ispirazioni e traguardi: “Dani Alves è la mia unica referenza nella mia posizione. Quello che gli ho visto fare, volevo farlo anche io. Proprio come ho visto Ronaldinho. Il Barça del 2009 era la migliore squadra della storia, da quello che ho visto. Ho sempre avuto il mio sogno proprio per questo. Sono molto felice di essere qui. Quando ero a Valencia avevo la possibilità di venire. Anche al City. Quando sono arrivato, mi è rimasto un sentimento agrodolce. Ho vinto la Premier League, la Serie A, la Bundesliga… Ma qui è diverso. Sento che le persone mi amano e anch’io amo loro”.

Foto: Instagram Barcellona