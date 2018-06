Cancelo, la rincorsa Wolverhampton parte da lontano. E l’Inter…

Nonostante l’ottima stagione disputata con l’Inter, il futuro di Joao Cancelo è tutto da decifrare. Il laterale portoghese ha conquistato la piena fiducia di Spalletti, ma evidentemente l’Inter ha ritenuto eccessivi i 35 milioni di euro da versare nelle casse del Valencia per il riscatto del terzino entro le tempistiche pattuite a inizio stagione con gli spagnoli. Nel frattempo, però, su Cancelo hanno puntato i fari altri club, tra cui il Wolverhampton, club neopromosso in Premier League e molto vicino a Jorge Mendes, agente dello stesso Cancelo. Una pista non certo nuova, dal momento che alcune fonti ne parlavano già lo scorso 23 maggio, situazione poi confermata nei giorni successivi dai colleghi spagnoli di SuperDeporte e Estadio Deportivo, che annunciavano un’imminente offerta dei Wolves da circa 40 milioni di euro. Ora la palla passa nuovamente al Valencia, che vorrebbe cedere immediatamente il terzino lusitano per far cassa. E la soluzione Wolverhampton va monitorata con la massima attenzione…

Foto: Twitter ufficiale Inter