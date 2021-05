Cancelo: “Ora mi godo il Manchester City, vorrei chiudere la carriera al Benfica. Allegri? Persona diretta, gli devo molto”

Il terzino del Manchester City Joao Cancelo, ex Inter e Juventus, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro. “Vorrei chiudere al Benfica. È la squadra dove ho cominciato a fare sul serio e il club per il quale tifo da sempre. Sono benfichista nell’animo. Un giorno spero di tornare a indossare quella maglia. Ora mi godo il Manchester City“.

Poi sull’esperienza in Italia. “È stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese. Allegri? E’ una delle persone più importanti della mia carriera. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’allenatore, ma anche l’uomo. È una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale. Gli devo davvero molto”.

