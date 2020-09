Cancelo, ex terzino di Inter e Juve ora al Manchester City, dal ritiro del Portogallo ha parlato di Lionel Messi accostato ai Citizen in questa finestra di mercato. Queste le sue parole come raccolto: “Messi è un grande giocatore, non possiamo dire il contrario. In una squadra come il Manchester City, che ha grandi giocatori in rosa, potrebbe fare grandi cose”.

Foto: twitter City