Cancelo: “Il derby è importante. Non mi aspettavo un divario così ampio”

Joao Cancelo , esterno portoghese del Manchester City, ha parlato al sito ufficiale della società in merito al derby di domenica prossima contro lo United.

Queste le sue parole: “Il derby è sempre importante. C’è una grande storia dietro questa partita e una grande storia intorno alla città di Manchester. Ma noi siamo il City e, come sempre, proveremo a vincere. Faremo di tutto per vincere e credo che il nostro gruppo sia pronto. Onestamente, non mi aspettavo di arrivare al derby con il divario in classifica che abbiamo, ma credo che sia merito del nostro duro lavoro”.

Foto: Twitter Man. City