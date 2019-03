Cancelo e la dedica speciale: “Vittoria per il papà di Joao Mario e per mia nonna”

Dedica speciale per Joao Cancelo dopo la vittoria per 3-0 contro l’Atletico Madrid. Il laterale portoghese della Juve ha parlato così a Sky Sport: “E’ una vittoria importante per la squadra, abbiamo lavorato bene e dimostrato di meritare la vittoria con un Ronaldo strepitoso. Ora pensiamo alla partita di domenica a Genova, che sarà molto dura. Periodo complicato? Lavoro sempre per migliorare, la partita di oggi è stata importante per me ma soprattutto per la Juve che è ai quarti di Champions League. Voglio dedicare questa vittoria al papà di Joao Mario e per mia nonna, che sono scomparsi di recente”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus