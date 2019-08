Cancelo-City e Danilo-Juve, in discesa già da venerdì (nessun problema ingaggio): ora i passaggi formali

Fabio Paratici è andato a Londra già all’inizio della settimana scorsa per parlare dello scambio con il Manchester City tra Joao Cancelo e Danilo, come anticipato nei dettagli. Il portoghese era una priorità di Guardiola, tutto confermato. E già venerdì vi abbiamo svelato che non esistevano intoppi sul buon esito della trattativa, nessun problema relativo all’ingaggio, strada in totale discesa. Alla Juve andrà un conguaglio tra 30 e 35 milioni, Danilo percepirà in bianconero uno stipendio tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione, mentre Cancelo guadagnerà un cifra vicina ai 5 milioni più eventuali bonus per ogni stagione con il City. Fumata bianca in arrivo: ora i passaggi formali prima delle visite e delle firme.

Foto: Twitter ufficiale Juventus