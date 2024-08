Ancora tutto da scrivere il futuro di Joao Cancelo. Dopo l’ultima stagione in prestito al Barcellona, il terzino portoghese è rientrato al Manchester City – squadra proprietaria del cartellino – in attesa di una nuova sistemazione. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, anche Al Hilal si interessa alla situazione del calciatore.

Foto: Instagram Cancelo