Cancelo: “Ci aspettiamo il solito Atletico combattivo. Futuro? Ci sono diverse opzioni”

07/04/2026 | 14:59:58

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid.

Le sue parole: “Ci aspettiamo lo stesso Atlético degli ultimi anni: sono molto intensi, aggressivi, con ottime individualità e talento. Noi dovremo fare la nostra partita e controllarla per ottenere la vittoria. È un match molto importante per noi”.

A livello personale ha aggiunto: “Non so se sono al cento per cento, ma con compagni di questa qualità è normale che il mio talento emerga di più. Aiuto la squadra per raggiungere gli obiettivi, come nell’ultima partita”.

Inevitabile un commento sul proprio futuro, essendo in prestito dall’Al Hilal dopo il no formulato all’Inter: “Nel calcio tutto può succedere. Continuerò a lavorare; so cosa voglio per l’anno prossimo ma non lo dirò. Adesso lotterò per il Barça, il mio futuro non interessa”.

Il giocatore ha aggiunto che “ci sono sempre opzioni” per continuare in blaugrana, dopo un inizio difficile in cui “si diceva che fossi finito, che c’erano dubbi”.

Ricordando un dato di fatto in merito al suo cartellino: “Sono un giocatore dell’Al-Hilal in prestito al Barcellona. Credo molto in me stesso, nelle mie possibilità; solo io e la mia famiglia sappiamo le battaglie che ho dovuto affrontare”.

Foto: Instagram Barcellona