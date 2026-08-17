Cancelo arrivato a Barcellona: “Ho detto a Deco che o sarei venuto qui o sarei rimasto in Arabia senza giocare e guadagnare ugualmente lo stipendio”

17/08/2026 | 16:15:30

Giornata rovente a Barcellona. In attesa del super acquisto Rodri, che in giornata dovrebbe arrivare in città, è arrivato il momento di Joao Cancelo. Il portoghese, alla terza avventura al Barça, è atterrato nel primo pomeriggio e ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Sono molto felice di essere qui, sono dove voglio essere. Mi sono allenato separatamente per una settimana, ho detto a Deco che o sarei venuto qui o sarei rimasto lì (all’Al Hilal, ndr) per un anno senza giocare a riscuotere lo stipendio. Ho rinunciato a parte del mio stipendio ma era per firmare con il Barça. È un club molto speciale, sono qui per aiutare e spero di vincere molti titoli. Stiamo formando una grande squadra”.

Foto: Facebook Barcellona