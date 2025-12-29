Cancelo, addio all’Al-Hilal. Mendes lavora per riportarlo in Europa

29/12/2025 | 16:39:54

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Simone Inzaghi avrebbe deciso di escludere Joao Cancelo dalla lista dei giocatori utilizzabili a partire da gennaio, una scelta che di fatto sancisce la fine anticipata della sua avventura in Arabia Saudita. Jorge Mendes, è già al lavoro per individuare una nuova destinazione. Un elemento chiave potrebbe essere la disponibilità dell’Al-Hilal a coprire parte dell’ingaggio, facilitando così un addio in prestito. Al momento diverse squadre di Premier League e alcuni club di prima fascia nel campionato portoghese starebbero monitorando la situazione, mentre l’opzione Barcellona resiste sullo sfondo.

Foto: Instagram Cancelo