Cancelo a fuoco lento: la Juve ha tutte le carte in mano

Giorni sempre caldi in casa Juve, soprattutto sul fronte Joao Cancelo. Prosegue no stop la trattativa con il Valencia per il laterale portoghese, con la fiducia che cresce e con la volontà di chiudere rapidamente trovando una soluzione che accontenti entrambi i club. Il Valencia, come noto, deve fare necessariamente cassa entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del FPF, e Cancelo è uno degli indiziati al sacrificio. La Juve, dal canto suo, vuole approfittare di questa situazione per abbassare la valutazione rispetto ai circa 40 milioni (o qualcosa in più) chiesti dagli spagnoli. Non solo: la Juve insiste affinché il pagamento sia il più possibile dilazionato, condizione che – per il momento – non trova grande disponibilità in quel di Valencia. Ma la Juve ha il sì di Cancelo, bisogna aspettare che ceda il Valencia. Ecco perché il club bianconero ha tutte le carte in mano e su questo può costruire la sua strategia. Per tale motivo Darmian aspetta, senza escludere la possibilità di un doppio affare (Cancelo più Darmian), visto che il laterale dello United può giocare sia a destra che a sinistra e considerato che Spinazzola sarà a lungo indisponibile. Intanto Cancelo-Juve va avanti a fuoco lento…

