Cancellieri: “Sta vedendo fuori il nostro spirito. Stagione sfortunata ma che può ancora concludersi bene”

22/03/2026 | 18:55:44

Matteo Cancellieri esterno della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Bologna.

Queste le sue parole: “Il mister è venuto negli spogliatoi e ci ha salutato, ma non ha detto tanto. Penso sia soddisfatto di questa vittoria, abbiamo disputato una grande partita. Siamo davvero felici per questi tre punti. La mia continuità? Credo debba essere una costante, ma servono gol e assist per ritagliarmi uno spazio da protagonista”.

Allo stesso tempo dico che voglio dare un contributo importante alla squadra, cercando di essere incisivo anche entrando in corsa. Lavoro per questo, ci sono momenti nel corso di una stagione, ma sono sulla strada giusta. L’infortunio, anche piuttosto importante, mi ha rallentato in un momento decisivo, ma ho sempre sentito la fiducia del mister e so ciò che vuole da me. Tutti noi lo seguiamo – conclude – e nelle ultime partite credo si stia vedendo il nostro animo”.

Foto: sito Lazio