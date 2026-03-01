Cancellieri: “Sono guarito dall’infortunio, ma un mio momento privato mi ha rallentato”

01/03/2026 | 17:29:19

Matteo Cancellieri ha parlato a Lazio Style Channer: “Gol? A livello fisico sono guarito dall’infortunio ma una volta rientrato dopo 4-5 partite ho avuto un momento mio particolare privato che mi ha rallentato. Adesso mi sono ripreso, sono in forma e voglio continuare sulla strada che avevo creato. Noi dobbiamo crearci la nostra mentalità partita per partita, cercare di proseguire in Coppa Italia e puntare a fare qualcosa di importante”.

foto sito lazio