Cancellieri: “Oggi dovevamo vincere. Speravo di essere decisivo, sono cresciuto molto”

04/10/2025 | 18:17:41

Cancellieri ha parlato a Dazn dopo il pareggio della Lazio con il Torino: “Ce lo prendiamo il pareggio ma dovevamo vincere. Lavoreremo in settimana per risolvere questi cali, ma siamo sulla strada giusta. Speravo di essere così decisivo, mi sento soddisfatto e tutta la squadra lo sta facendo. Ora dobbiamo focalizzarci su tutto il campionato. Mi sento cresciuto su molte cose, la paternità mi sta facendo maturare prima”.

FOTO: X Lazio