CANCELLIERI, LAMPI DI QUALITA’

Il calcio italiano si gode le qualità di Matteo Cancellieri, giovanissimo, classe 2002, che in poche settimane ha bruciato le tappe e si sta prendendo le copertine dei giornali.

L’attaccante del Verona, scuola Roma, sta impressionando per le sue qualità e talento.

Cresciuto nel vivaio giallorosso, fino alla Primavera, Cancellieri è passato al Verona nell’estate 2020, nell’ambito dell’operazione che portò Kumbulla in Capitale. Percorso inverso fece Cancellieri.

Il ragazzo fu protagonista, suo malgrado, nella Champions League 2018, quando da raccattapalle all’Olimpico subì uno spintone da Ferreyra in Roma-Shakhtar Donetsk.

Arrivato a Verona, Cancellieri la scorsa stagione ha avuto poco spazio, venendo inserito in Primavera. Ma con l’arrivo di Eusebio Di Francesco all’Hellas, le cose sono cambiate. L’ex tecnico di Roma e Cagliari ha scommesso su di lui, facendolo esordire in Serie A alla prima di campionato, lanciandolo nella mischia nella gara con il Sassulo, persa 2-3 al Bentegodi. Una settimana dopo l’esordio in Serie A con la maglia del Verona, Eusebio Di Francesco lancia Matteo Cancellieri dal primo minuto nella sfida contro l’Inter.

L’attaccante classe 2002 è stato preferito a Kalinic e rappresenta la novità più importante all’interno dello schieramento iniziale degli scaligeri.

Prova dove ha mostrato qualità e grande talento, che ha lasciato chiaramente sorpresi gli addetti ai lavori.

Doverosa la chiamata di Nicolato con la Nazionale Under 21, un esordio subito di classe e condito con un gran gol, messo a segno nella gara di ieri contro il Lussemburgo, nel 3-0 con cui gli Azzurrini hanno vinto ad Empoli. Una prova sontuosa di Cancellieri, che ha visto fornire lampi di classe pura, di grande spettacolo, giocate strepitose, che spesso lo vedevano saltare l’uomo come un birillo.

Il gol del 3-0, da lui stesso messo a referto, è l’esempio delle sue qualità, Defilato sulla sinistra, ha saltato due avversari e con il destro ha tirato per la rete del tris. Di solito viene schierato a destra, proprio per questa ragione, farlo accentrare e tirare con il piede forte, il sinistro. Ma Cancellieri ha dimostrato che anche con il destro può dire la sua.

Due settimane da assoluto protagonista per lui e ora la Serie A lo attende per la stagione della sua esplosione tra i grandi, dopo aver dimostrato tra i giovani di avere tutte le qualità per poter essere un grande campione del futuro.

