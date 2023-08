Cancellieri: “Alla Lazio un anno di crescita. Empoli la piazza giusta”

Matteo Cancellieri ha parlato in conferenza stampa, presentandosi all’Empoli.

Queste le sue parole: “Ho scelto Empoli perché è la piazza giusta, la squadra giusta per avere più continuità e crearmi i miei spazi per sfruttarli al massimo. Ho parlato tanto con il mister, penso sia il progetto giusto per me”.

Come sei cambiato in questi due anni di A?”Verona è stato il mio primo calcio, è stata un’esperienza particolare con diversi mister. Ho avuto un periodo tra Primavera e prima squadra con Juric, a cui ho rubato un pochino quello che era il calcio. Ho avuto Di Francesco, Tudor, è stata un’esperienza umana, sono cresciuto tanto e mi ha fatto capire molto. Sono contento. La Lazio è stato un salto importante, avevo fatto poche presenze a Verona e sono passato ad un club importante. Sarri mi ha provato anche punta, ho fatto l’esterno, ho provato ad imparare il ruolo e mi sono adattato. Sono state esperienza importanti, ora sono qui per affermarmi e imparare, anche sbagliare e mettere minuti sulle gambe”.

Che anno è stato alla Lazio?” Lavorare con grandi campioni e vivere il calcio anche solo per allenamenti e spogliatoio, per pezzi di partita, aiuta tanto. Aiuta a far capire come gestire un livello così alto. È stato un anno di crescita. Non è stata una annata persa, ho imparato molto dal ritiro all’ultima partita”.

