Canales: “Se non mi fossi rotto tre volte il crociato, sarei un giocatore peggiore”

Sergio Canales, centrocampista spagnolo che oggi gioca in Messico al Rayados de Monterrey, ha rilasciato un’intervista ad AS nella quale affronta vari temi, tra i quali anche i suoi infortuni: “Se non mi fossi rotto tre volte il crociato sarei un giocatore peggiore. Potrà scioccarvi, ma è così. Senza quegli infortuni non avrei mai imparato a dedicarmi praticamente 24 ore al giorno al calcio e raggiungere certi livelli”.

Foto: Instagram Sergio Canales