Canada, svelata la rosa per il Mondiale. Ci sono David e Koné per la Serie A

30/05/2026 | 11:07:34

Il Canada, tra i padroni di casa per l’imminente Coppa del Mondo, ha reso noti i giocatori che prenderanno parte al torneo. Tra i convocati ci sono anche due rappresentati per la Serie A, David della Juventus e Koné del Sassuolo.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace)

Difensori: Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alistair Johnston (Celtic), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough)

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto)

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Foto: Twitter Canada Soccer