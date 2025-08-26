Canada, i convocati per i prossimi impegni: c’è David
26/08/2025 | 19:23:46
Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch , ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale nordamericana. C’è lo juventino Jonathan David.
Portieri: Maxime Crépeau (Portland Timbers), Jayden Hibbert (Atlanta United), Dayne St. Clair (Minnesota United)
Difensori: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Derek Cornelius (Olympique Marsiglia), Luc de Fougerolles (F.C.V. Dender), Jamie Knight-Lebel (Bristol City), Richie Laryea (Toronto FC), Jahkeele Marshall-Rutty (Charlotte FC), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire)
Centrocampisti: Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (Porto), Junior Hoilett (Hibernian), Ismaël Koné (Sassuolo), Jayden Nelson (Vancouver Whitecaps), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Nashville SC)
Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Promise David (Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Minnesota United)
Foto: Instagram Juve